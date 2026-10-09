Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag stärker

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 76,75 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 92'588 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 8,35 Prozent Luft nach unten.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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