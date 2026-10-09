Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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09.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 75,91 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 75,91 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'807 Punkten notiert. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 75,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,50 CHF. Zuletzt wechselten 612'261 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,49 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Nestlé am 09.10.2026
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