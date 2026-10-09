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09.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag

Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 75,91 CHF abwärts.

Nestlé
75.74 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 75,91 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'807 Punkten notiert. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 75,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,50 CHF. Zuletzt wechselten 612'261 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,49 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3602 20.12.2030 160235650
Long 11.7535 17.12.2027 139789185
Long 758.1 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.8453 19.03.2027 158194262
Short 252.7 16.10.2026 158828308
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.085 12.51 159925182
Long 12.4279 6.42 160910469
Long 28.0778 1.83 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5353 13.54 159231710
Short 9.3593 9.00 157689804
Short 15.7937 4.75 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.80 114568553
Long 8 -12.28 121877361
Long 12 18.16 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
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