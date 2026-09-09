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09.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Vormittag auf rotes Terrain

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,04 CHF abwärts.

Nestlé
79.62 CHF -1.32%
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Die Nestlé-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 80,04 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'983 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 79,72 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 79,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 121'310 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. 8,81 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 12,18 Prozent sinken.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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