Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Vormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,04 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 80,04 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'983 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 79,72 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 79,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 121'310 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. 8,81 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 12,18 Prozent sinken.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
08.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Handel in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)