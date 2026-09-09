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09.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochnachmittag in Rot

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 78,68 CHF abwärts.

Nestlé
78.34 CHF -2.91%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 78,68 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 78,68 CHF. Bei 79,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 1'085'185 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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