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09.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Mittag ab

Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 79,46 CHF nach.

Nestlé
79.62 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 79,46 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 79,34 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,80 CHF. Bisher wurden heute 602'235 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2508 19.03.2027 157436284
Long 796.3 18.09.2026 156216064
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.2508 18.06.2027 158194263
Short 398.15 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2245 12.61 156216357
Long 12.0652 6.88 157036618
Long 21.5216 3.12 157230912
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.8309 8.34 159231710
Short 17.3109 4.00 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 23.96 114086073
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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