Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Mittag ab

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 79,46 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'927 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 79,34 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,80 CHF. Bisher wurden heute 602'235 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland

Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal