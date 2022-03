Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt an Boden

Weitere Turbulenzen am Markt erwartet | BX Swiss TV

Die Märkte sind weiterhin sehr volatil und werden dominiert von den Nachrichten rund um die Ereignisse in der Ukraine. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass sich die Hoffnungen auf gute Verhandlungsergebnisse zwischen Russland und der Ukraine bisher nicht erfüllt haben. Die Handelswoche startete gestern mit roten Zahlen im SMI und im DAX. Das lag unter anderem am eventuell drohenden Ölembargo, welches im Moment diskutiert wird. Im aktuellen Marktumfeld sind sichere Anlagen sehr gefragt. So entwickelte sich der Goldpreis erstmalig seit Sommer 2020 wieder auf 2000 Dollar. Der Schweizer Franken gilt als sicherer Hafen, und so wurde erstmals seit Aufhebung der Euro Mindestkursgrenze die Parität erreicht. Welche Assetklassen demnächst ebenfalls auf ein historisches Niveau fallen beziehungsweise steigen könnten, erfahren Sie von Georg Zimmermann im Marktupdate bei BX Swiss TV.

Marktupdate 8. März: Weitere Turbulenzen am Markt erwartet | BX Swiss TV