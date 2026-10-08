Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 75,14 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 75,14 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,07 CHF ab. Bei 75,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 107'538 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,45 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie höher: Lebensmittelkonzern wird Partner der US-Basketball-Liga NBA
SMI-Papier Nestlé-Aktie: Wäre eine Nestlé-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im September mehrheitlich zum Kauf
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé behauptet sich am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Nestlé-Aktie höher: Lebensmittelkonzern wird Partner der US-Basketball-Liga NBA (AWP)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.