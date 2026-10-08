Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 75,14 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,07 CHF ab. Bei 75,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 107'538 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,45 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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