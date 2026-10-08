Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'709 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 76,37 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,40 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 886'234 Stück gehandelt.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 14,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 7,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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