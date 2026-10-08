Nestlé Aktie News: Nestlé behauptet sich am Donnerstagmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 75,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'666 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,71 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 75,07 CHF. Mit einem Wert von 75,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 455'810 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,35 Prozent. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 6,90 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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