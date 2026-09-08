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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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08.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé macht am Dienstagvormittag Boden gut

Nestlé Aktie News: Nestlé macht am Dienstagvormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 80,36 CHF.

Nestlé
80.59 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 80,36 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'119 Punkten notiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,46 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 79,98 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 269'285 Stück gehandelt.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 7,73 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 14,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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