Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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08.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 80,57 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 80,57 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 81,03 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,98 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'501'909 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,09 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit einem Kursverlust von 12,76 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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