Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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08.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 80,84 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 80,84 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'106 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 81,03 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,98 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 987'346 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,73 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 15,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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