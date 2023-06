Nestlé Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 107,14 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'300 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,08 CHF aus. Mit einem Wert von 107,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 978'406 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 118,70 CHF erreichte der Titel am 30.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (103,42 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé liess sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22'238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22'238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

