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07.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittwochvormittag ins Plus

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittwochvormittag ins Plus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 75,36 CHF.

Nestlé
75.33 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 75,36 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'774 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 75,47 CHF. Bei 75,21 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 75'360 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,73 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3745 20.12.2030 160235650
Long 12.2309 18.12.2026 138986506
Long 752.2 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0299 17.12.2027 158194264
Short 12.3311 18.06.2027 160009082
Short 107.4571 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3782 12.27 138064810
Long 11.7531 7.18 156216357
Long 39.5895 1.09 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0661 14.47 159231710
Short 8.4517 9.88 157689804
Short 27.8593 1.80 161357133
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.79 114568553
Long 8 -13.36 121877361
Long 12 19.09 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Long 13’184.66 19.30 SKBOPU
Long 12’887.06 13.57 BSUBWU
Long 12’359.38 8.96 SC4B0U
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