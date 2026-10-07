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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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07.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,41 CHF.

Nestlé
75.36 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 75,41 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,72 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,21 CHF. Bisher wurden heute 612'027 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,49 Prozent. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 753.6 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2462 17.12.2027 158194264
Short 10.9217 19.03.2027 158194262
Short 125.6 16.10.2026 158828308
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4614 12.23 159925182
Long 12.3541 6.75 157036622
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2281 13.93 159231710
Short 8.7628 9.37 157689804
Short 31.4 1.32 161357133
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 30.72 114086073
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 18.87 130949945
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