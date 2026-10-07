Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 75,41 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,72 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,21 CHF. Bisher wurden heute 612'027 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,49 Prozent. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im September mehrheitlich zum Kauf

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Nestlé-Aktie