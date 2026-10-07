Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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07.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag kaum verändert
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Mittwochmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 75,26 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Bei der Nestlé-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 75,26 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'765 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,69 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 75,18 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,21 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 326'853 Stück.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,72 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 CHF ausgeschüttet werden.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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