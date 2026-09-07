Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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07.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 77,83 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 77,83 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 77,59 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,79 CHF. Bisher wurden via SIX SX 54'747 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach oben. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,50 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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