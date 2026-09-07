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07.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé reagiert am Nachmittag positiv

Nestlé Aktie News: Nestlé reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 78,63 CHF.

Nestlé
78.82 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 78,63 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 78,90 CHF. Bei 77,79 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 490'924 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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