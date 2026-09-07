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07.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag fester

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag fester

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,59 CHF.

Nestlé
78.67 CHF 0.19%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 78,59 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'278 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 78,68 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,79 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 269'865 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 9,76 Prozent niedriger. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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