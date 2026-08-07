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07.08.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verteidigt am Vormittag Tendenz

Nestlé Aktie News: Nestlé verteidigt am Vormittag Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 81,17 CHF.

Nestlé
81.30 CHF 0.56%
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Die Nestlé-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 81,17 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'566 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 81,33 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,93 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 81,14 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 97'038 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Mit einem Zuwachs von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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