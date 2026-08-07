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07.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit Kursplus

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 81,40 CHF.

Nestlé
81.30 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 81,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'584 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 81,43 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,14 CHF. Zuletzt wechselten 712'930 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 15,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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