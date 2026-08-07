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07.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 81,20 CHF.

Nestlé
81.30 CHF 0.56%
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 81,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 81,33 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 80,93 CHF. Bei 81,14 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 321'100 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 13,44 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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