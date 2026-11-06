Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag tiefer

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 85,69 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 85,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 825'888 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 2,16 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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