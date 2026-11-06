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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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06.11.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag tiefer

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 85,69 CHF.

Nestlé
85.57 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 85,69 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 85,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 825'888 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 2,16 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4991 20.11.2026 161357564
Long 12.2129 20.12.2030 159690089
Long 5699.333 18.12.2026 129696973
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8548.999 20.11.2026 160008207
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4339 12.07 161118988
Long 12.2129 6.71 161114218
Long 21.9205 3.01 161893989
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7849 12.80 159435554
Short 11.711 6.75 158244697
Short 23.1054 2.52 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 15.23 114086073
Long 8 -10.72 121877361
Long 12 4.78 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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