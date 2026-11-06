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06.11.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag tiefer

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 85,40 CHF nach.

Nestlé
85.57 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 85,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'722 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,61 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'204'494 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,54 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,51 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4991 20.11.2026 161357564
Long 12.2129 20.12.2030 159690089
Long 5699.333 18.12.2026 129696973
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8548.999 20.11.2026 160008207
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4339 12.07 161118988
Long 12.2129 6.71 161114218
Long 21.9205 3.01 161893989
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7849 12.80 159435554
Short 11.711 6.75 158244697
Short 23.1054 2.52 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 15.23 114086073
Long 8 -10.72 121877361
Long 12 4.78 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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