Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 85,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'722 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,61 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'204'494 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,54 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,51 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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