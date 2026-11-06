Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag billiger

Um 12:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 85,02 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'616 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 84,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'528'230 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,54 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,33 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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