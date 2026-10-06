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06.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 74,72 CHF.

Nestlé
74.97 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 74,72 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 74,79 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,70 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82'899 Stück gehandelt.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.6531 15.06.2029 160235640
Long 745.8 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.7189 17.12.2027 158194264
Short 11.6531 18.06.2027 160009082
Short 93.225 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4246 12.02 147181829
Long 11.5686 7.04 141613094
Long 53.2714 0.12 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7369 15.62 159231710
Short 12.029 6.66 160676483
Short 22.6 2.82 161357133
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 32.09 114086073
Long 8 -12.27 121877361
Long 12 20.11 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’277.26 8.87 S0FBUU
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