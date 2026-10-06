Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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06.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 74,72 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 74,72 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 74,79 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,70 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82'899 Stück gehandelt.
Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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