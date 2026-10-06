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06.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Nachmittag stärker

Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 75,16 CHF zu.

Nestlé
74.98 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 75,46 CHF zu. Bei 74,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 572'018 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 15,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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