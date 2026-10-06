Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’816 0.8%  SPI 19’609 0.8%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’426 0.7%  Euro 0.9362 0.4%  EStoxx50 6’280 0.6%  Gold 4’177 0.9%  Bitcoin 71’676 0.6%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 97.6 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft
UBS-Aktie in Grün: Grossbank überträgt ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust
Suche...
ETF Sparplan

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Nestlé
75.24 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 75,36 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 75,46 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 341'108 Nestlé-Aktien.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Gewinne von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3126 20.12.2030 160235650
Long 12.2472 17.12.2027 139789185
Long 753.2 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1733 17.12.2027 158194264
Short 10.76 19.03.2027 158194262
Short 107.6 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4574 11.96 159925182
Long 11.4121 7.29 156216357
Long 35.8667 1.21 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1738 14.33 159231710
Short 8.6575 9.75 157689804
Short 30.128 1.68 161357133
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 30.79 114086073
Long 8 -13.46 121877361
Long 12 18.93 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:33 Logo WHS DAX knackt 25.500 – startet jetzt die nächste Rally-Welle?
11:20 Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
10:24 SMI startet freundlich in die neue Woche
10:01 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
09:12 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie getestet
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.42 19.72 SPBZFU
Short 14’696.23 13.98 S3BCYU
Short 15’238.44 8.99 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’816.27 06.10.2026 14:05:36
Long 13’302.56 19.86 SOB7MU
Long 13’003.94 13.84 S95BFU
Long 12’453.96 8.96 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Sika
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester
Idorsia-Aktie stabil: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.