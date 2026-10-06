Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 75,36 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 75,46 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 341'108 Nestlé-Aktien.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Gewinne von 15,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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