Nestlé Aktie News: Nestlé am fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 113,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 10'911 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,20 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 471'299 Stück.

Am 21.04.2022 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21'089,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22'431,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

