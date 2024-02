Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 99,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'221 Punkten realisiert. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 98,75 CHF. Bei 100,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'125'238 Nestlé-Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,42 CHF. Dieser Wert wurde am 25.01.2024 erreicht. Abschläge von 5,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22'238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22'238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

