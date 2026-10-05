Nestlé Aktie News: Nestlé kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 74,81 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'698 Punkten steht. Bei 75,10 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,65 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,01 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 120'024 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. 16,41 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im September mehrheitlich zum Kauf

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingebracht