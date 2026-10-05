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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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05.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit Abschlägen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 74,63 CHF.

Nestlé
74.36 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 74,63 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'708 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 74,47 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,01 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 632'970 Nestlé-Aktien.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,70 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 6,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 93.7625 20.11.2026 157924279
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 8.3344 10.09 157689804
Short 26.7893 1.99 161357133
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Long 5 31.33 114086073
Long 8 -12.86 121877361
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13:43 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
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28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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