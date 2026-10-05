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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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05.10.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag nahezu unbewegt

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 74,83 CHF.

Nestlé
75.12 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 74,83 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,10 CHF aus. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 74,47 CHF. Bei 75,01 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 367'812 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 16,38 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.476 20.12.2030 160235650
Long 12.4633 18.12.2026 138986506
Long 747.8 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8605 17.12.2027 158194264
Short 11.8667 18.06.2027 160009082
Short 93.45 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2287 12.52 147181829
Long 12.2557 6.80 156216357
Long 46.7375 0.69 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8882 14.95 159231710
Short 12.46 6.05 160676483
Short 24.1161 2.23 161357133
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 31.74 114086073
Long 8 -12.65 121877361
Long 12 19.79 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Short 15’110.41 8.96 SMYBKU
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Long 13’149.93 19.11 SXBT2U
Long 12’868.41 13.80 SRWB1U
Long 12’307.65 8.84 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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