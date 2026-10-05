Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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05.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 74,83 CHF.
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 74,83 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,10 CHF aus. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 74,47 CHF. Bei 75,01 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 367'812 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 16,38 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,49 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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