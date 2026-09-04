Nestlé Aktie News: Nestlé verteuert sich am Vormittag

Um 09:28 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 77,93 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'400 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,04 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,83 CHF. Bisher wurden via SIX SX 84'005 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,50 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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