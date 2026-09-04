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04.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé zieht am Freitagnachmittag an

Nestlé Aktie News: Nestlé zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Nestlé
78.39 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 78,24 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,31 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 77,83 CHF. Zuletzt wechselten 617'351 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 11,31 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,50 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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