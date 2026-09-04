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04.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit grünen Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 78,06 CHF.

Nestlé
78.12 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 78,06 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,19 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,83 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279'562 Stück gehandelt.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Gewinne von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Abschläge von 9,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9467 17.12.2027 147391945
Long 12.2109 19.03.2027 157436283
Long 781.5001 18.09.2026 156216064
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.2829 18.06.2027 158194263
Short 390.75 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3679 12.05 157036623
Long 11.6642 6.88 157036620
Long 35.5 1.10 157230912
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7913 13.02 157975561
Short 8.0515 10.69 159231710
Short 12.5968 6.26 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 26.06 114086073
Long 8 -12.71 121877361
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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