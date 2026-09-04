Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 78,06 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,19 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,83 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279'562 Stück gehandelt.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Gewinne von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Abschläge von 9,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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