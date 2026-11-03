Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 84,76 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'776 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 84,90 CHF. Bei 84,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 136'599 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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