Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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03.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 78,00 CHF.
Die Nestlé-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 78,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'354 Punkten steht. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,97 CHF nach. Bei 78,39 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'049 Nestlé-Aktien.
Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Mit einem Kursverlust von 9,88 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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