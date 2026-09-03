Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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03.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 77,81 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 77,81 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'380 Punkten steht. Bei 77,37 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,39 CHF. Zuletzt wechselten 1'029'806 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
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|05.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
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