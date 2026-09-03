Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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03.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 78,19 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 78,19 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'372 Punkten realisiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,77 CHF nach. Bei 78,39 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 297'292 Stück.
Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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