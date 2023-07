Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,5 Prozent auf 108,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'250 Punkten tendiert. Bei 108,50 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 107,58 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 787'703 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 118,70 CHF erreichte der Titel am 30.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 8,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,33 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22'238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22'238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,97 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

