Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Dienstagvormittag

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 107,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 10'826 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 108,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 108,24 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 208'642 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 21.04.2022. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 21'089,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21'089,00 CHF umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Nestlé die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2022 4,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

