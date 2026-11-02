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02.11.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 84,63 CHF.

Nestlé
84.48 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 84,63 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'783 Punkten steht. Bei 85,00 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 83,92 CHF. Bei 84,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 831'288 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0957 18.12.2026 156216067
Long 5641.333 18.12.2026 127864704
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8459.999 20.11.2026 160008207
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Long 20.6341 3.30 162066442
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3187 13.93 159435554
Short 10.3171 7.83 158244697
Short 31.3333 1.42 159231710
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Long 5 16.42 114086073
Long 8 -23.01 139598938
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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SMI-Kurs: 14’801.51 02.11.2026 17:17:39
Long 14’101.92 19.11 S3BFPU
Long 13’794.38 13.71 STW8BU
Long 13’185.26 8.84 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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