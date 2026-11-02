Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 84,63 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'783 Punkten steht. Bei 85,00 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 83,92 CHF. Bei 84,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 831'288 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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