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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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02.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé zieht am Freitagvormittag an

Nestlé Aktie News: Nestlé zieht am Freitagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Nestlé
74.68 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,03 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'631 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 75,08 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,71 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 133'614 Nestlé-Aktien.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 16,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,49 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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