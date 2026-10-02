Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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02.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag stärker
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 74,85 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 74,85 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'694 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 75,19 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,71 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'069'580 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 14,05 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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