Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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02.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 74,99 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,99 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,19 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,71 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 583'146 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,27 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 CHF.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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