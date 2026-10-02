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02.10.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag fester

Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 74,99 CHF.

Nestlé
74.68 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,99 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,19 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,71 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 583'146 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,27 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.404 20.12.2030 160235650
Long 12.4633 18.12.2026 138986506
Long 747.8 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8605 17.12.2027 158194264
Short 11.8698 18.06.2027 160009082
Short 93.475 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2287 12.40 147181829
Long 12.0613 6.67 156216357
Long 43.9882 0.55 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8882 15.19 159231710
Short 8.1283 10.57 157689804
Short 12.6746 6.26 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 31.74 114086073
Long 8 -12.68 121877361
Long 12 19.79 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

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30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Nestlé am 02.10.2026

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