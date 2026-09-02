Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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02.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 77,94 CHF.
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 77,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 77,94 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,45 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161'386 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 11,74 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,82 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,50 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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