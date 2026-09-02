Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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02.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 77,86 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 77,86 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'345 Punkten steht. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,55 CHF nach. Bei 78,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 945'105 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 10,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Mit einem Kursverlust von 9,72 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,50 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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