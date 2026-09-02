Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Abschlägen

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 77,79 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'291 Punkten steht. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,57 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 78,45 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 605'721 Stück gehandelt.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,64 Prozent.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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