Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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01.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag leichter
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 75,25 CHF abwärts.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 75,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 75,02 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,42 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187'764 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,73 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 7,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,49 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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