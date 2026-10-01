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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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01.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag leichter

Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 75,25 CHF abwärts.

Nestlé
74.63 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 75,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 75,02 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,42 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187'764 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,73 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 7,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3804 20.12.2030 160235650
Long 12.2114 18.12.2026 138986506
Long 5006.6665 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0849 17.12.2027 158194264
Short 10.4306 19.03.2027 158194262
Short 107.5429 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4764 12.49 138064810
Long 11.7344 7.41 156216357
Long 35.8476 1.34 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1203 14.30 159231710
Short 8.3444 9.72 157689804
Short 13.6873 5.44 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 31.17 114086073
Long 8 -11.75 121877361
Long 12 19.28 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
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Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSUI2U
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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